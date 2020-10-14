14 Eki 2020 12:15
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News Code: 84075617
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İran seracılıkta büyük gelişme kaydetti

İran seracılıkta büyük gelişme kaydetti

Tebriz, İRNA- İran tarım sektörü son yıllarda seracılıkta büyük ilerlemelere tanıklık etmiş, öyle ki 200 milyon avro yatırımla Ortadoğu'nun en büyük sera kompleksi, Doğu Azerbaycan ilinin Azerbaycan sınırındaki Aras Serbest Bölgesi'nde yer almaktadır.

İran illeri arasında seracılıkta öncü konumda olan Doğy Azerbaycan'da seracılık, son yıllardaki verilere göre 4 kat artış yakalamıştır.

İran'daki tarım uzmanları seracılığın doğru beslenme yöntemleri, seracılık üretim yöntemleri ve toprağı sıkı şekilde kullanmak için yeni tekniklerden yararlanmak gibi temel eylemleri gerektirdiği, ancak küçük bölümlerde ve su sıkıntısı yaşayan topraklarda bile yeterli gelir elde edilebileceği görüşünde.

İran'da halihazırda seracılık ürünlerinin üretimi için saf ve iyileştirilmiş tohum kullanıldığı için üretilen ürünlerin kalitei bir hayli yüksek seviyede ve ülke içinde iyi pazarların yanı sıra ihraç edilerek üreticisi için büyük önem taşıyabilir.

Halihazırda İran'da bin hektarın üzerindeki seracılık sektörünün büyüklüğünün gelecek yıllarda olağanüstü bir artış kaydetmesi bekleniyor.

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