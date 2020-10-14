İran G24’ün dönem başkanlığını üstlendi

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda Himmeti, Gana temsilcisi Afuri Ata’nın bir yıllık başkanlığının sona ermesi için dönem başkanlığına seçildi.

Himmeti yaptığı açıklamada G24’ün mevcut şartlarda önemine değinerek, ‘’ Korona’dan kaynaklı mevcut derin durgunluktan dolayı G24’ün önemi daha da artmaktadır, hedefimiz geçmiş meselelerin çözüm ve grup üyeleri arasında da yapıcı işbirliği sağlamaktır. ‘’ dedi.

Korona sonrası dönemde sorunların çözümü için uluslararası koordinasyonun önemine değinen Himmeti, tüm ülkelerin istisnasız korona aşısı ve tedavisine ulaşması ve bu yönde gerekli mali desteklerin sağlanması gerektiğini söyledi.

G24, gelişmekte olan ülkelerin parasal ve mali gelişmesini sağlamak için kendi aralarında koordinasyon sağlamak hedefi ile 1971 yılında kurulmuştur.

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2012