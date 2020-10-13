İran sonografi cihazı üretiminde dışa bağımsız olacak

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Senagu, 'Bu bilgi tabanlı firma yerli uzmanların gece gündüz demeden çalışmaları sonucu sonografi ve ekokardiyografi cihazını üretmeyi başardı. Yıllık 1800 adet olan ihtiyacımızın bin adedi bu firmada üretilecek' dedi.

Bu cihazların ülke içinde üretilmesi sonucu yıllık milyonlarca avronun yurt dışına çıkmasının engelleneceğinin altını çizen Senagu, 'Bu firma her yıl yeni modelleri piyasaya sürmeyi amaçlıyor. Halihazırda bir model seri üretime geçmiş ve 3 model de yıl sonuna kadar seri üretm yapacak duruma gelecektir' diye konuştu.

Senagu, 'Ayrıca MRI ve tomografi cihazlarının yeni modeli, yurt dışından bağımsız olmamız için bu üretim biriminde üretilmekte ve öngörülerimize göre 2023 yılında bu alanda da seri üretim yapabileceğiz' diye ekledi.

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