Üniversite Profesörü: ABD maksimum baskı politikasını gözden geçirmek zorunda

ABD seçimlerinden sonra ABD'nin İran'a maksimum baskısının kaderi hakkında IRNA siyasi muhabirine verdiği röportajda "Fouad İzedi",'ABD'nin İran'a karşı maksimum baskı politikası başarısız olduğu için, iktidara gelen herhangi bir ABD başkan adayı bu politikada reform yapmalıdır. çünküü ABD, maksimum baskı sonucunda İran İslam Cumhuriyeti'nin yıkılacağını veya teslim olacağını sanıyordu, ancak bu iki hedefe de ulaşılamadı'dedi.

ABD İşeri Uzman,'İran yaptırımlara rağmen ilerleme kaydediyor ve İran'ın nükleer alan da dahil olmak üzere ne kadar çok ilerlemesi olursa, ABD'nın endişesi de o kadar artıyor ve Bu koşullar altında, ABD'nin başkanı olan herhangi biri, İran'a yönelik politikasını değiştirmek zorunda kalacak'diye belirtti.



İzedi, ABD'nin yaklaşan seçimlerinin sonucunu İran için kazan-kazan durumu olarak nitelendirerek'Trump yeniden ABD Başkanı seçilirse, İslam Cumhuriyeti'nin çıkarına olan Amerika Birleşik Devletleri'nin düşüşünü hızlandıracak.Joe Biden ABD Başkanı seçilirse, Trump'ın İran'a uyguladığı yaptırımlar azaltılacak ve bu da İslam Cumhuriyeti'ne fayda sağlayacaktır'ifadesini kullandı.

İzedi Doğu Asya ve Batılı olmayan ülkelerle ilişkilerin gelişmesini ve güçlenmesini "çok etkili" olarak nitelendirerek'Bu politika devam ederse, ister Trump ister Biden ABD Başkanı seçilsin, İran'nın sorunlarının çözülmesine yardımcı olacaktır'diye ekledi