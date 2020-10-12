12 Eki 2020 21:32
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News Code: 84073867
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Vaizi: Rusya’nın Karabağ’daki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Vaizi: Rusya’nın Karabağ’daki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, Rusya’nın Karabağ’daki savaşın sonlandırılması ve ateşkes için yaptıkları faaliyeti desteklediklerini söyledi.

Vaizi, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Bölgemiz, soruların çözümü ve barış ile güvenliği garantilemek için gerekli kapasitelere sahiptir. Moskova’nın Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile görüşmeleri bölgesel bağımsız güçlerin kapasitesinden iyi örnektir ve İran tüm imkanları ile uluslararası kurallar çerçevesinde barış ve istikrarın sağlanması için yardımcı olmaya hazırdır. ‘’ dedi.

Vaizi barış görüşmelerinin bir an önce başlamasını ve müzakerelerin sonucunun yeni bir savaşa yol açmamak için, iki ülkenin uluslararası hukuku çerçevesinde olması temennisinde bulundu.

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