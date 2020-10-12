Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi, dünya barış ve güvenliğini olumsuz etkilemiştir

İran Milli Güvenlik Konseyi'nin eski yetkililerinden Hasan Museviyan ile ABD Ulusal Gücenlik Konseyi Fars Körfezi Bölümü eski müdürü Christan Fontainrose, 'Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan Çekilmesinden Sonra ABD'nin Güvenliği' konulu tartışma programında yaptığı açıklamada, Fontainrose'un ABD'nin Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi ve General Süleymani suikastı sonrası daha güvenli bir yer hale geldiği yöündeki açıklamasına şu yanıtı verdi:

'Bence ABD'nin güvenliği azalmıştır. Nükleer silahların yayılmaması, küresel güvenliğin ayrılmaz parçasıdır. Nükleer Anlaşmaü nükleer silahların yayılmaması tarihinin en kapsamlı ve en mükemmel senedidir. Trump Nükleer Anlaşma'yı yok ederek nükleer silahlasızlanmanın gerçekleşmesine ve küresel barış ve güvenliğine büyük darbe indirmiştir'.

Trump'ın en geniş ambargoları uygulaarak İran'ın büyük ekonomik zararlar verdiğini ve bunun İran'ın güvenliğini kötü etkilediğinin doğru olduğunu kaydeden Museviyan, 'Ancak Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi sonucu İran nükleeer faaliyet ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırdı. Bu da ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturmaktadır' diye belirtti.

ABD'nin tüm askeri ve güvenlik yetkililerinin Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi sonucu İran ile ABD arasında siber savaşın şiddetlendiğine inandıklarına değinen Museviyan, 'ABD, İran'ın bu ülkedeki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddi etmektedir. Bu da Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra ABD'ye yönelik güvenlik tehditlerinin arttığını kanıtlamaktadır. Tabi İran da benzer iddiayi dile getirmektedir. ABD'nin İran'a karşı hasmane tutumunun artması, ABD ve bölge güvenlik ile barışına katkı sağalamaz. İran önemli bir bölgesel güç, ABD ise küresel bir güçtür. Bu iki gücün iş birliği oluşmadığı sürece bölgesel krizlerin çözümüne ümit bağlamamalıyız' diye ekledi.

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