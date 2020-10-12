İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 400 bini geçti

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 816’ya, bu hastalığa yakalananların sayısının 504 bin 281’e yükseldiğini, 409 bin 121 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 4 bin 533 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 409 bin 121 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 4 milyon 430 bin 831 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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