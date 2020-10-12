İran'dan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ateşkesin ihlaline tepki

Hatipzade Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkes anlaşamasınin ihlali ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'İran İslam Cumhuriyeti olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan ateşkesin ihlal edilmesinden dolayı üzüntü duymakla birlikte tarafları daha fazla sabırlı olmaya davet ederek, kentlerdeki hayati altyapılarına ve sivillere yönelik füzeli saldırıları kınıyoe ve acılı ailelere başsağlığı diliyoruz.

İran bir kez daha tarafları ateşkese bağlı kalmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde toprak bütünlüğüne saygı ve işgal edilmiş toprakların boşaltılması çerçevesinde müzakerelerini sürdürmeye davet ediyor.'

Ermenistan ordusu ile Azerbaycan arasında iki ülkenin ortak sınırlarında çatışmalar 27 Eylül'de yeniden başladı. İki ülke arasındaki dört yıllık askeri çatışmanın ardından 1994 yılında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu arabuluculuğuyla çatışmanın tarafları arasında ateşkes sağlansa da, sorunu barışçıl yollarla çözmeye yönelik uluslararası çabalar şimdiye kadar başarısız oldu.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın 2 gün önce Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşkes anlaşmasını kabul etmelerine rağmen çatışmaların sürmesi, bu ateşkes anlaşmasının kalıcı ve ciddi olmadığını göstermektedir.

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