Batı ülkeleri, insanlığa karşı suçlarda ABD'ye ortak olmamalıdır

:İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yaşam hakkı ve sağlık hakkının doğası gereği ilaç şirketi sahiplerinin münhasır haklarını bile etkilediği bir çağda, ABD rejimi sert, yasadışı ve insanlık dışı yaptırımların yanı sıra bunların bazı Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmesi ve uygulanmasının yanı sıra birçok engelin yaratılmasını da artırdı Petrol ürünlerinin ithalatı ve ihracatı ile finans ve banka transferleri sadece İran'ın normal ekonomik, finansal ve bankacılık ilişkilerini engellemekle kalmadı, aynı zamanda virüs salgınının zorlu ortamında uyuşturucu, teşhis kitleri ve laboratuvar ekipmanlarının tedarikini özellikle zorlaştırdı.

Şimdiden tek taraflı olarak güçlü bir anlaşmadan çekip İran halkına en sert yaptırımları uygulayan ABD rejimi, sel, deprem ve koronavirüs salgınları da dahil olmak üzere çeşitli zamanlarda insanlığa karşı suç işlemiştir.

Önemli insani yardım, ilaç ve gıda hizmetleri sağlayan İran bankalarına yaptırımların uygulanması, insanların temel gıda ve ilaca erişim hakkını açıkça ihlal ediyor ve bu da insan haklarına ve uluslararası hukuka başka bir darbe indiriyor.

ABD hükümetinin ilaçlar, gıda, temel ihtiyaçlar ve benzerleri dahil olmak üzere insani yardım malzemelerini dışlama açıklamalarına rağmen, bankalar da dahil olmak üzere finansal şirketlere yönelik tek taraflı ABD yaptırımları ithalatı etkilediğinden, bu kalemler de bu yaptırımlardan etkilendi.'

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