Garipabadi'den UAEK Genel Müdürü'nün İran hakkındaki yorumlarına tepki

Garipabadi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir nükleer bomba için hasar zenginleştirme' ve 'önemli kalitede nükleer malzeme' gibi kendi kendine yapılan kriterlerin kullanımı, UAEK denetimi altında uranyumu zenginleştiren ülkelerle ilgisizdir ve UAEA yasal belgelerinde yeri yoktur" diye yazdı.

Garipabadi mesajının devamında 'UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi 'beş nükleer silahlı devletin yanı sıra Hollanda, Almanya, Japonya, Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler için 'olağanüstü nükleer malzeme kalitesi'nin ne olduğunu bize söyleyebilir mi? Nükleer faaliyeti bu tür garantiler altında ölçmemek daha iyi değil mi? diye yazdı.

UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, Avusturya'nın "Press" gazetesine verdiği röportajda, İran'ın nükleer silah yaratma zamanının ne zaman geleceği ve bu ülkenin nükleer bomba yapmaktan ne kadar uzak olduğu sorusuna, "UAEK'de zamandan değil, bir bomba oluşturmak için gereken minimum zenginleştirilmiş uranyum veya plütonyum miktarı olan nükleer malzemenin" olağanüstü kalitesinden bahsederiz. İran şu anda "önemli kalitede" nükleer maddeye sahip değil.' yanıtını vermişti.

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