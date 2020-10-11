Bilgi tabanlı bir şirket tarafından 15 veteriner ilacı üretildi

Bilgi Tabanlı bu şirketin Genel Müdürü, , ana hedef topluluk, veteriner grubu tarafından sırasıyla çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, arılar ve suda yaşayan hayvanlar için üretilen 15 çeşit üründür.

Bu üretici firmanın Genel Müdürü Lale Hicazi, "İlaçların kalitesine ve etkinliğine odaklanmak", "Geleneksel tıbba özel ilgi", "Çeşitli alanlarda dinamik ve liderlik", "Yerli ürünlerde kendi kendine yeterlilik ve güven" ve "İhracata ve dış pazarlara özel ilgi gibi amaçlarının olduğunu kaydetti.

Hicazi, 'Şirketimizin veterinerlik biriminin en önemli amacı, bitkisel ilaçları kimyasal ilaçlarla değiştirmek ve tam ve kapsamlı bir bitkisel ilaç sepeti oluşturmaktır ve Bu amaca ulaşmak için, pazar ihtiyaçlarına ve geçerli bilimsel kaynaklara dayalı olarak yeni ilaçların araştırılması ve ön formülasyonu, mevcut ilaç formülasyonlarının etkinliğinin ve iyileştirilmesinin incelenmesi ve izlenmesi, ilgili merkez ve kurumlarla işbirliği içinde araştırma plan ve projeleri yürütme gibi önlemlere öncelik verdik' dedi.

Hicazi üretimin büyümesine ve şirketin veterinerlik ürünlerinin son yıllarda satışlarının %300 artmasına değinerek, 'Geçen yıl, veteriner grubumuz veteriner ilaç üretimi için sekiz birincil onayı almayı başardı'diye belirtti.

Önümüzdeki 3 yıl için 30 bitkisel veteriner ilacı

Bilgi Tabanlı bu şirketin Genel Müdürü, bu şirketin yeni bir şirket altında veterinerlik ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımı bu yıldan itibaren faaliyete geçmiştir ve önümüzdeki üç yıl içinde, bazıları belirli bir hastalığı tedavi etmek için ilk kez formüle edilen 30'dan fazla yeni bitkisel ilacı piyasaya sürmeyi planlıyor'dye ekledi.

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