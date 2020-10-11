İran'dan yurt dışına 2.3 milyon tonun üzerinde çelik ihracatı

Bu yılın ilk altı ayında toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 ve bu yılın Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 32 ve 20 azaldı.

Ayrıca söz konusu dönemde 361.138 ton ihracat ile Huzestan çelik% 15.1 ile en yüksek paya sahip olurken, geçen yılın in ilk 6 ayına göre ise% 41 düşüş gösterdi.

Ayrıca, bu yılın ilk altı ayında Kave Conub Çelik, çelik kütük ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre% 85 büyüme kaydetti.

geçen yılda ülkenin çelik ihracatı 12 milyon tona ulaştı ve Öte yandan, bazı özel çelik ürünlerinde ithalat miktarı birkaç yüz tonla sınırlandırıldı, bu da çeşitli Yezd alaşımlı çelik hatlarının devreye girmesiyle bu sorun çözülecek ve ülkenin ithalatı en aza indirilecek.

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