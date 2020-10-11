Çin Dışişleri Bakanı: Nükleer Anlaşma'nın zayıflatılmasına karşıyız

İranlı meslektaşı Zarif ile bir araya gelen Wang Yi, Pekin'in Nükleer Anlaşma'nın etkili ve güçlü olmasına her zaman vurgu yaptığını kaydederek, 'Bize göre bu kapsamlı anlaşmanın korunması, çok taraflılığın kazanımları, görüşme yolu ile meselelerin çözümü ve BM ile Güvenlik Konseyi'nin gücünü koruması anlamını taşımaktadır' dedi.

Tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarının karşılık bulması için Nükleer Anlaşma'nın korunması amacıyla çok taraflı bölgesel görüşmelere zemin sağlanması gerektiğine inandıklarını belirten Yi, 'Bu çerçevede tüm ilgili ülkelerin eşitçe ortak olması ve görüşme yolu ile Fars Körfezi ve Ortadoğu'daki güvenlik sorunlarının çözülmesi konusunu ele almasını öneriyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran ile Çin'in stratejik ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Yi, 'Çin olarak İran ile ilişkilerimizi özellikle korona ile mücadelede iş birliği yapmak başta olmak üzere geliştirmeyi istiyoruz. Ayrıca diğer ülkelerle çok taraflılığı savvunmak, tek taraflılığa karşı gelmek ve uluslararası adalet ile gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarının temini için gerekeni yapmaya hazırız' diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif e bu görüşmede yaptığı açıklamada, Çin'i korona ile mücadeledeki büyük başarısından dolayı takdir ederek, çok kutuplu dünyanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu ve tek kutuplu hegemonyanın kalıcı olamayacağını söyledi.

Çin'in büyük küresel bir güce dönüştüğüne işaret eden Zarif, bu ülkenin dünya yapısının değişmesinde çok önemli rol oynadığını ve Tahran'ın Pekin ile tek taraflılığa karşı koymak ve çok taraflılığın desteklenmesi adına iş birliği yapmaya açık olduğunu belirtti.

Çin'in Nükleer Anlaşma'nın korunmasındaki önemli rolüne de değinen Zarif, 'Tahran, İran nükleer meselesi hususunda Çin, Rusya ve AB ile iş birliğini sürdürerek bu anlaşmanın etkisini devam ettirmesini istemektedir' diye ekledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Çin'e giden Zarif, Çinli meslektaşı Wang Yi ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

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