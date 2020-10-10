İran, Dünya Standart Sıralaması'nda 21.

Dünya Standart Günü olayısıyla webinar şeklinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Piruzbaht, 2013 yılında 34. olan İran'ın Ruhani Hükümeti döneminde büyük bir gelişme kaydederek 10 sıra yükselerek 21. olduğunu belirtti.

Bölge ve komşu ülkelerle anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Piruzbaht, bu anlaşma sayısının halihazırda 66'ya ulaştığını, 2013 yılına kadar sadece 31 ülke ile anlaşma yapıldığını kaydetti.

2013 yılına kadar İran Standart Kurumu'nca sadece 25 bin 800 senedin düzenlediğine değinen Piruzbaht, bu rakamın halihazırda 34 bin 300'e çıktığını ifade etti.

Piruzbaht zorunlu standarda tabi ithal ürün sayısının da 2013 yılında 293 kalemden şu an 1864 ürüne yükseldiğini sözlerine ekledi.

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