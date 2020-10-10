İran-Çin ilişkileri derinleşmiştir

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de bulunan Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İyi dostum Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile verimli yüz yüze görüşme gerçekleştirdim. Bu özel durumda bu görüşmenin yapılması, iki tarafın ikili ilişkilere büyük önem verdiğini açıkça belirtmektedir' ifadesini kullandı.

Zarif mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Biz bu görüşmede 25 yıllık kapsamlı stratejik işbirliği programı, Nükleer Anlaşma'nın korunması ve tek taraflılığa karşı gelmek gibi meseleleri masaya yatırdık. İran ile Çin ilişkilerinin 50. yılına gireceği dikkate alınarak, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği kavramı, daha da zenginleşecektir.'

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Çin'e giden Zarif, Çinli meslektaşı Wang Yi ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

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