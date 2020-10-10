İran çelik üretiminde artış

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Garippur, '2025 yılına kadar yıllık 55 milyon ton çelik üretmeyi hedefliyoruz. Tabi yapılan çalışmalarla bu amaca daha erken ulaşılma olasılığı yüksek' dedi.

Yurt dışına 4 milyar doları aşkın çelik ihracatı yapmayı amaçladıklarının altını çizen Bakan Yardımcısı, 'Çelik sanayimiz 200 bin kişiye istihdam imkanı sağlayaral, bu yıl 32 milyon ton çelik üretiminin gerçekleşmesini umuyoruz' diye konuştu.

Garippur, bu yıl yaptırımlara rağmen peletlenmiş çelik üretiminin 18 milyon tona, konsantre demir cevheri üretim miktarının ise 10 milyon tona yükseleceğini sözlerine ekledi.

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