UNESCO: Şeceryan, İran halk müziğinin sonsuz mirasıydı

Twitter hesabından açıklama yapan Azulay, 'Şeceryan İran halk müziğinin sonsuz mirası ve efsanesiydi. Onun sanatın özgürlüğüne yönelik sarsılmaz taahhüdü, herkesçe biliniyordu' mesajını paylaştı.

İran müsikisinin efsane ismi ve en büyük temsilcisi Üstad Muhammedrıza Şeceryan iki gün önce hayata gözlerini yumdu.

Tedavi gördüğü Cem Hatanesi Yönetim Kurulu üyesi Mehrdad Behluli yaptığı açıklamada, Üstad Şeceryan’ın vefat ettiğini bildirdi.

Üstad Şeceryan 2016 yılınan bu yana kanserle mücadele etmekteydi ve en son 3 gün önce Cem hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

1940 yılında Meşhed kentinde hayata merhaba diyen üstad Şeceryan, hayatı boyunca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ödülleri dahil birçok ödül kazandı.

UNESCO, Şeceryan'ı 1999'da Picasso Ödülü'ne, 2006'da da müzik dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Mozart Ödülü'ne layık gördü.

Üstad Şeceryan, 2004 ve 2006 yıllarında müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri'ne de aday gösterilmişti.

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