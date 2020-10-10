İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi, ABD'nin 18 İran bankasını yaptırım listesine almasına tepki gösterdi

İnstagram sayfasından paylaşım yapan Garipabadi, ABD'nin İran'a ait 18 bankaya ambargo uygulama kararı aldığına işaret ederek, 'ABD rejiminin canice eylemleri ve ekonomik terör uygulayarak sıradan halkın can güvenliğini tehlikeye düşürmesi bitmek bilmemektedir. Bu rejim yeni bir karara imza atarak İran'a ait 18 bankaya ambargo uyguladı. Bir taraftan ilaç ve gıda maddelerinin ithalatının yaptırım listesinde olmadığını iddia ederken, öteki taraftan bu kalemlerin ithali için gerekli masrafların ödenme yollarını tamamen tıkayarak çirkin oyunlarını herkese kanıtlıyorlar' ifadesine yer verdi.

Garipabadi paylaşımının devamında şunları yazdı:

'İnsan haklarından devam vuran ve elbette bu alanda da karanlık bir geçmişe sahip olan ABD, bu tür yaptırımlarla sıradan insanların canlarını ve yaşam haklarını doğrudan hedef almıştır. Bu hususta da Avrupa, ABD'nin yıkıcı eylemlerini sadece kınamakla yetinmemelidir.

Avrupa'nın ABD'nin insanlık dışı eylemlerine karşı ağır bir görevi vardır. Tabi bu konuda da ciddi şüpheler mevcut ve bunu Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa ederken gördük.

ABD rejimi yetkilileri İran'ı müzakere masasına çekmek için maksimum baskı pokitikasını uygulamaya devam edeceklerini itiraf etti. ABD şimdiye kadar bu stratejinin alıcısı olmadığını anlamalıdır'.

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