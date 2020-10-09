Tahti Revançi: ABD’nin azami baskı politikası devlet terörizmidir

BM Genel Kurulunun 6. Komitesinde terörizmle ilgili düzenlenen oturumda konuşan Tahti Revvançi, İran’ın terörizmin tüm şekillerini ister devlet, ister ekonomik ve tıbbi olsun, mahkum ettiğini belirterek, ‘’ Terörizmi bir kez ve sonsuza kadar yok etmek için güç kullanmak ve çoğulculuk ve tüm tarafların bunu milli, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmasından başka yolumuz yoktur. ‘’ dedi.

Terörizmle mücadelenin BM bildirgesi çerçevesinde uluslararası kurallar ve kanunlara saygı ve insani kanunlar çerçevesinde olması gerektiğini ifade eden Tahti Revançi, bu çerçevede ayrıca ülkelerin bağımsızlıkları, egemenlik haklarının eşitliği ve içişlerine karışmama ilkesinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Terörizmle toplu halde tepki verilmesinin hayati önemine değinen Tahti Revançi, tek taraflı uygulamalardan dolayı büyük sorunlar yaşandığını ve bunun en önemli yarattığı sorunlardan birini de uluslararası işbirliğinin önlenmesi olduğunu söyledi.

Milletler aleyhine uygulanan terörün uluslararası camia için büyük bir sorun olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bunun bir çok insanın hayatına mal olduğunu ayrıca ülkelerin istikrar ve güvenliğinin ortadan kalkmasına sebep olduğunu söyledi.

Korona’nın bir çok ülkenin sağlık durumunu etkilediğini ifade eden Tahti Revançi, ABD’nın mevcut durumda İran ve bazı ülkeler aleyhine ambargolarının terörizme eşdeğer olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, ABD’nin General Süleymani aleyhinde Irak topraklarında ve kendisinin resmi bir ziyaret için bulunduğu sıradaki eyleminin de vahşice bir terör olduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

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2012