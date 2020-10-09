Cumhurbaşkanı Ruhani, üstad Şeceriyan’ın vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayınladı

Ruhani mesajında üstad Şeceriyan’ın hatırası ve eserlerinin her zaman İran halkının belleğinde kalacağını belirtti.

Ruhani, üstad Şeceriyan’ın İran musikisine ve kültürüne eserleri ile kalıcı miras bıraktığını belirterek, kendisinin her zaman İran milletinin belleğinde yer alacağını söyledi.

Dün Tahran’da Cem hastanesinde hayatını kaybeden üstad Şceriyan’ın vefatından dolayı BM’nin Tahran bürosu, İngiltere’nin, İviçre’nin, Fransa’nın Tahran Büyükelçilikleri, Irak Kürdistan bölgesi lideri Neçirvan Barzani tarafından da başsağlığı mesajları yayınlandı.

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2012