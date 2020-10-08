Üstad Şeceriyan hayata gözlerini yumdu

Tedavi gördüğü Cem Hatanesi Yönetim Kurulu üyesi Mehrdad Behluli yaptığı açıklamada, Üstad Şeceriyan’ın vefat ettiğini bildirdi.

Üsts Şeceriyan 2016 yılınan bu yana kanserle mücadele etmekteydi ve en son 3 gün önce Cem hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

1940 yılında Meşhed kentinde hayata merhaba diyen üstad Şeceriyan, hayatı boyunca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ödülleri dahil birçok ödül kazandı.

UNESCO, Şeceriyan'ı 1999'da Picasso Ödülü'ne, 2006'da da müzik dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Mozart Ödülü'ne layık gördü.

Üstad Şeceriyan, 2004 ve 2006 yıllarında müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri'ne de aday gösterilmişti.

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2012