8 Eki 2020 21:54
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News Code: 84069523
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Üstad Şeceriyan hayata gözlerini yumdu

Üstad Şeceriyan hayata gözlerini yumdu

Tahran, IRNA- İran müsikisinin efsane ismi ve en büyük temsilcisi Üstad Mohammad Reza Şeceriyan hayata gözlerini yumdu.

Tedavi gördüğü Cem Hatanesi Yönetim Kurulu üyesi Mehrdad Behluli yaptığı açıklamada, Üstad Şeceriyan’ın vefat ettiğini bildirdi.
Üsts Şeceriyan 2016 yılınan bu yana kanserle mücadele etmekteydi ve en son 3 gün önce Cem hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
1940 yılında Meşhed kentinde hayata merhaba diyen üstad Şeceriyan, hayatı boyunca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ödülleri dahil birçok ödül kazandı. 
UNESCO, Şeceriyan'ı 1999'da  Picasso Ödülü'ne, 2006'da da müzik dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Mozart Ödülü'ne layık gördü. 
Üstad Şeceriyan, 2004 ve 2006 yıllarında müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri'ne de aday gösterilmişti. 

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2012

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