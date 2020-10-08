Yılın ilk yarısında külçe Alüminyum üretimi yüzde 71 arttı

İran Maden Sanayi rakamlarına göre, bu dönem içine 5 Alüminyum üreten tesiste toplam 211 bin ton Alüminyum üretilmiştir, bu rakam bir önceki yıl aynı dönemde 123 bin 576 ton idi.

Bu dönem içinde İralco 95 bin 723 ton, Hürmüzal 45 bin 444 ton, Emehdi 33 bin 988 ton, Salco 25 bin 397 ton ve Aluminyay İran ise 11 bin 277 ton üretim gerçekleştirdi.

Üretim miktarı Eylül ayında 36 bin ton 866 ton oldu. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 19 bin 983 ton idi ve bu sene üretim miktarı bir önceki yıla göre yüzde 84 artış göstermektedir.

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2012