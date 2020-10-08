İranlı diplomat: ABD’nin insan hakları ile ilgili sözleri tarihin acı fıkrasıdır

Zareiyan, yaptığı konuşmada, insan haklarının insanlığın ortak mirası olduğunu tim medeniyetlerin ve kültürlerinin işbirliği ile başlayıp ve geliştiğini söyledi.

Zareiyan, İran’ın insan haklarını geliştirme yönündeki kesin taahhüdünün İran’ın zengin medeniyeti ve dini öğretilerinden kaynaklandığını belirterek, İranlıların, ırk, dil ve diğer özelliklerine bakılmaksızın eşit haklara sahip olduklarını söyledi.

Son 40 seneden beri İran’a adaletsiz bir şekilde yabancı baskı uygulandığını ifade eden Zareiyan, bu baskılara rağmen İran’ın insan hakları konusunda ilerlediğini belirtti.

İran Anayasasında tüm kişilerin, kadınlar ve çocukları korunduğunu, dini azınlıkların ibadetlerinin serbest olduğunu, konuşma özgürlüğünün, barışçıl toplantı özgürlüğünün teminat altına alındığını ifade eden Zareiyan, İran’da herkes siyasi, sosyal, medeni ve ekonomik eşit haklara sahip olduğunu söyledi.

Amerika’nın yasa dışı ambargolarda ısrarının gayrı ahlaki ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Zareiyan, bu politikanın korona ile mücadele eden bir çok insanın hayatını tehlikeye attığını söyldi.

Zareiya, ABD’nin iddiasının aksine insani ürünlerin de ambargolara tabi olduklarını belirterek, uluslararası mali kuruluşların ABD ambargolarından korktuklarından insani ürünlerin muamelesinden de çekindiklerinni söyledi.

Gayrı insani ve tek taraflı uygulamaların İran’ın ilaç ve diğer tıbbi teçhizat ithalatını sıkıntıya soktuğunu belirten Zareiyan, bunun da İranlıları sağlık ve hayat hakkından mahrum bıraktığını söyledi.

Zareiya, İran milletinnin direnişinden dolayı hedef alındığını ifade ederek, İran halkı tarih boyunca hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini ispatladıklarını söyledi.

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2012