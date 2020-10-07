IMO, İran’ın Amerikan aleyhindeki şikayetini inceleyecek

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Mohammad Rastad, bu konuyu belirtti.

Tahran’da düzenlenen bir toplantıda konuşan Rastad, İran’ın liman ve denizcilik faaliyetlerinin kaygılara sebep olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, ‘’ Amerika’nın İran aleyhine tehditler sonrası, konuyu IMO’ya taşıdık ve IMO Genel Sekreteri bu konuyu inceleme sözü vermiştir. ‘’ dedi.

Rastad, korona’dan dolayı deniz ticaretinin etkilediğini belirterek, İran limanlarında sağlık protokollerin uygulanması ile faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü 1948 yılında Birleşmiş Milletler denizcilik konferansında kurulması öngörülen ve on yıl sonra Hükümetler Arası Deniz Danışma Örgütü adıyla kurulan ve 1982 yılına kadar bu isimle, Birleşmiş Milletler bünyesinde bir "danışmanlık" birimi olarak faaliyet gösteren ajanstır.

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