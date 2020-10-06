6 Eki 2020 19:03
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News Code: 84067404
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İran’ın petrol dışı ihracatı 13.5 milyar dolar oldu

İran’ın petrol dışı ihracatı 13.5 milyar dolar oldu

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hamid Zadbum, uluslararası ticaret hacminin korona’an dolayı yüzde 14 azaldığı bir dönemde İran’ın yılın ilk 6 ayında (21 Mart- 21 Eylül) petrol dışı ihracatının 13.5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Zencan ilinde açıklamada bulunan Zadbum, petrol fiyatlarının azalmasından dolayı petrol dışı ihracatın daha da önem kazandığını ve bu ürünlerin ihracatının arttırılmasının bir görev haline geldiğini söyledi.

Zencan ilinin yüzde 11 azaldığını ifade eden Zadbum, bu azalmanın ülkedeki yüzde 34’lük azalmadan daha az olduğunu, Türkiye sınırının iki ay kapalı kalmaması durumunda bu ilin ihracatının artma imkanının bile olduğunu söyledi.

İlk 6 ay zarfında ülke ithalatının 16.7 milyar dolar olduğunu ifade eden Zadbum, ihracatın yüzde 34 azalmasının büyük oranda Korona’dan kaynaklı olduğunu söyledi.

İran’ın 15 komşu ülkesine 100 milyar dolar ihracat kapasitesi olduğunu ifade eden Zadbum, bu alana çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

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