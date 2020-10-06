İran’ın petrol dışı ihracatı 13.5 milyar dolar oldu

Zencan ilinde açıklamada bulunan Zadbum, petrol fiyatlarının azalmasından dolayı petrol dışı ihracatın daha da önem kazandığını ve bu ürünlerin ihracatının arttırılmasının bir görev haline geldiğini söyledi.

Zencan ilinin yüzde 11 azaldığını ifade eden Zadbum, bu azalmanın ülkedeki yüzde 34’lük azalmadan daha az olduğunu, Türkiye sınırının iki ay kapalı kalmaması durumunda bu ilin ihracatının artma imkanının bile olduğunu söyledi.

İlk 6 ay zarfında ülke ithalatının 16.7 milyar dolar olduğunu ifade eden Zadbum, ihracatın yüzde 34 azalmasının büyük oranda Korona’dan kaynaklı olduğunu söyledi.

İran’ın 15 komşu ülkesine 100 milyar dolar ihracat kapasitesi olduğunu ifade eden Zadbum, bu alana çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012