FAO, iklim değişikliği ile ilgili İran’ın uygulamalarını desteklediğini bildirdi

FAO’nun Tahran bürosundan yapılan açıklamada, FAO, İran’da iklim değişikliği ile ilgili konuların görüşülmesi için İran Çevre Kurumu ile birlikte, 100 yerel, milli ve uluslararası örgütü bir araya getirerek, bu örgütlerin kapasitelerini arttırarak iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlere mali destek sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Bu toplantıya katılan örgütler çeşitli konularla ilgili görüş ve fikirlerini beyan ederek, farklı konularda önerilerini sundu ve ikili konularında uluslararası mali kaynakları ulaşma yönündeki fikirlerini beyan ettiler.

FAO’nnun Tahran temsilcisi Grold Budeker yaptığı açıklamada, ‘’ FAO, iklim konusunda geniş bir şekilde bir mekanizma çerçevesinde ortaklık yapılmasını taahhüt etmektedir. Mevcut istişari oturumlar, proje ortaklarının kapasitelerini arttırarak öğrenmelerine fırsatlar sunmaktadır. ‘’ dedi.

Gıda ve Tarım Örgütü, açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943'te kurulan ve 1946'da Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu haline gelen bir örgüttür. Açlığa karşı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır.

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