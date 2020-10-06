Hatemü'l-Enbiya Karargahı İran petrol sanayiinde Total'in rekorunu kırdı

Batı Karun isimli muazzam petrol projesinin hayata geçmesi ile İran'da petrolün Mescid Süleyman'da 1909 yılında ilk defa keşfiden sonra petrol kuyularından elde edilen gazların petrokimya sanayii ile hanehalkı doğalgaz ağında kullanılacağına değinen General Muhammed, 'Bununla hem çevre sorunlarının karşısına geçilecek, hem yıllık 500 milyon dolar gelir sağlanacak ve ayrıca Total'in son yıllarda özel avantajlar sağlanılarak ülkemize kazanç vermemesine rağmen rekoru kırılacak' diye konuştu.

2019 yılında İran'ın meşale gazı yakmasında dünya dördüncüsü olduğuna dikkati çeken General Muhammed, 'Bunun yanındaki 13 milyar metreküp gaz kendiliğinde yok olmuştur. Bu da ülke gelirlerinin azalması ve çevre sorununun artmasına sebebiyet vermiştir' diye belirtti.

General Muhammed, 'Ülkemizde gaz yakılmasının şiddetinin komşu ülkelere göre 10 kat fazla olması kabul edilemez bir konudur. Örneğin 2015 yılında Güney Pars 1. fazındaki rafineride üretilen doğalgaz hacmi 9 milyar metreküptü' diye ekledi.

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