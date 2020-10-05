Ruhani: Ambargolar işimizi etkilemez

Ellerini İran halkına uzattıkları zira halkın tüm alanlarda ülkenin bağımsızlığına, hürriyetine yardımcı olduklarını ifade eden Ruhani, çeşitli alanlarda köylere ve aşiretlere hizmetler sunduklarını ve bunları sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ruhani, İran kentlerinin yüzde yüzde ve köylerin yüzde 99’undan fazlasında elektrik olduğunu belirterek, gelecek sene hükümetinin sonuna kadar elektriksiz köy kalmayacağını söyledi.

Ruhani, her hafta en az 35 köyü temiz suya kavuşturduklarını belirterek, 7 sene önce işe başladıklarından bu yana 8 milyon köylüye sağlıklı su ulaştırdıklarını ve gelecek seneye kadar bu rakama 1.4 milyon kişinin de ilave edileceğini söyledi.

Gaz konusunda da 7 sene önce işbaşına geldiklerinde 14 bin köyde gaz kullanıldığını ifade eden Ruhani, bu rakamın şu an 32 bin olduğunu söyledi.

Köylerin şartlarını iyileştirerek, şehirlerden köylere gözü teşvik etmek istediklerini ifade eden Ruhani, bunun için köy yollarına, köylerde sağlık sistemine, köylerde iletişim araçlarının kullanılmasına öncelik verdiklerini söyledi.

Milli Gelişme Fonundan köylerde istihdam meselesinin çözümü için bir milyar dolar fon ayrıldığını ifade eden Ruhani, köylerde istihdam yaratılarak şehirlere gözün önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012