5 Eki 2020 15:52
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News Code: 84065650
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İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 475 bin 674 kişinin koronavirüse yakalandığını belirtti.

 Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 192’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 475 bin 674’a yükseldiğini, 392 bin 293 kişinin ise iyileştiğini  belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 4 bin 167 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 392 bin 293hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 4 milyon 151 bin 445  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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