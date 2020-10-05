İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 192’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 475 bin 674’a yükseldiğini, 392 bin 293 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 4 bin 167 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 392 bin 293hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 4 milyon 151 bin 445 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.