İran Uluslararası Çelik Fuarı bugün Kiş Adası'nda açılıyor

Bu yılın başından beri Kiş'te düzenlenen ilk fuar olan bu fuara yerli ve yabancı 254 firma katıldı.

İran Demir ve Çelik Derneği Halkla İlişkiler Müdürü Vaizzade, 'Fuara bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Almanya ve İspanya'dan sadece 4 yabancı firma ile 250 yerli firma katıldı'dedi.

Feridun Vaizzade,'Bu fuarda sunulan ürünler arasında üretim bantlarının ekipmanları, hammaddeler, refrakter ürünler, madeni yağlar vb. İlgi duyanlar 5-7 Ekim tarihleri ​​arasında her gün 17:00 - 22:00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilirler'diye ekle ekledi.

Endüstriyel Yönetim Organizasyonu sıralamasına göre bu yıl irandaki en büyük 500 firmadan 27 firmanın katılmasını bu fuarın ana özellik ve göstergelerinden biri olarak belirtti ve şunları söyledi:Bu sergi, İran çeliğinin son 15 yılın en büyük özel fuarıdır.

Feridun Vaizzade,'Endüstriyel Yönetim Organizasyonu sıralamasına göre bu yıl irandaki en büyük 500 firmadan 27 firmanın katılmasını bu fuarın ana özellik ve göstergelerinden biri olarak belirterek'Bu sergi, İran çeliğinin son 15 yılın en büyük özel fuarıdır'diye ekledi.

İran Uluslararası Çelik Fuarı,Kish Adasının daimi fuar Merkezinde 17 bin metrekarelik bir alanda düzenlenecek..