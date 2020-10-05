Amerikalı sivil aktivist: Yaptırım uygulanan ülkeler koronayı bizden daha iyi kontrol etti

, ABD'li örgüt olan "Savaş Karşıtı Koalisyon Ulusal Müttefiki" üyesi Joe Lombardo, Pazartesi günü IRNA ile özel bir röportajda, 'Trump'ın veya başka birinin korona olması beni mutlu etmiyor. Etkili bir şekilde harekete geçmiş olsaydı, birçok kişi şimdi hayatta olurdu, ancak onun yerine Çin'i suçladı'dedi.

Lombardo,'Çin iyi iş çıkardı ve korona virüsün "DNA" yapısını keşfettiğinde dünyaya sundu.Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin asla yapmayacağı bir şey ve korona aşısı üretirse ondan para kazanmaya çalışacaktır. Amerika Birleşik Devletleri yardım etmek yerine diğer ülkelere yaptırımlar uyguladı'diye belirtti.

ABD'li sivil aktivist,ABD'nin İran'a ve korona ile savaşan diğer ülkelere yönelik yaptırımlarına değinen 'Virüs sınır tanımıyor ve uluslararası işbirliği ile engellenmesi gerekiyor, ancak Küba, Venezuela ve İran'a yönelik yaptırımlara , rağmen, daha iyi korona yönetimi gösterdiklerini ve malzeme eksikliğine rağmen daha iyi performans gösterdiklerini belirtmek ilginçtir'dedi.

Lombardo,'Trump tıp camiasına aykırı hareket etti ve şu anda koroner kalp hastalığından muzdarip. Virüsün Amerika Birleşik Devletleri içinde ve tüm dünyada yayılmasından sorumludur'dedi.



ABD'li sivil aktivist, Büyük tesislere ve mali rezervlere rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki korona neden kontrol altına alınamadığı ve Amerikalılar arasında en fazla sayıda kurbanı almaya devam ettiği ile ilgili'Sorun, Amerikan kapitalist tıp sistemidir. Hükümet, piyasadan yararlanarak Korona virüsünü engellemeye çalışıyor'dedi.

ABD Savaşa Karşı Ulusal İttifakı üyesi , 'Burada, bir eyalet başka bir eyaletle malzeme için savaşıyor ve ulusal bir gündem yok' dedi.



Cuma günü Başkan Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığı resmi olarak ilan edildi. Son yedi aydır virüsü sürekli olarak görmezden gelen, maske kullanmayı reddeden ve sağlık protokollerine uymayan Trump, şimdi hastanede ancak ABD'de 210 bin'den fazla ölü ve 7 milyondan fazla kişi bu hastalığa yakalanmış durumda.

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