İran ve Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine tanık olacağız

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıx, iki ülkenin bölgede istikrar ve güvenliğinin gelişmesini görmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Geçen Salı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmad es-Sabah 91 yaşında ABD'de hayata gözlerini yumdu. Tedavisine devam etmek için 23 Temmuz'da ABD'ye gitti ve bir doktor ekibi tarafından tavsiye edildi.

Şeyh Sabah, 1961'de Kuveyt'in bağımsızlığından sonra Kuveyt'in beşinci hükümdarı oldu. Kuveyt Dışişleri Bakanı olarak kırk yıl sonra 2006 yılında iktidara geldi ve ölümüne kadar Kuveyt emiri olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani gönderdği mesajda öncelikle önceki Kuveyt Emir Şeyh Cabir el-Ahmed el-Sabah'ın vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, yeni Kuveyt Emiri ile Kuveyt halkına esenlikler temenni etti.

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