İran-Türkiye arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi

Sivil Havacılık Teşkilatı'nın halkla ilişkilerinden Pazar günü yayınladığı habere göre,İran havayollarının Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başlamasından sadece birkaç gün sonra bu rotadaki uçuşlar yeniden durduruldu.

Havacılık Örgütünün açıklamada,' korona virüs salgını ile mücadele için İran'dan Türkiye'ye tüm yerli havayolları ve Türk havayolları bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi'yazdı.

Artık her iki tarafın havayolları sadece Geri Dönüş Uçuşu yapabiliyor ve sadece boş uçuş her iki tarafın da vatandaşlarını iade etmek için her iki tarafın havayolları tarafından yapılıyor.

bu Kararı, korona virüs salgının prevalansının artması ve hastalığın prevalansını azaltmaya yönelik çabalar nedeniyle Türk Hava Kurumu tarafından alındı.