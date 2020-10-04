İslami Vahdet Konferansı 29 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hüccetü'l-İslam Şehriyari, 'Bu yılki konferansa İslam dünyasından 200 şahsiyet katılarak 8 coğrafi bölge hakkında konuşmalar gerçekleştirecek' dedi.

İslami Vahdet Konferansı'nın Açılış Konuşması'nın 29 Ekim günü yapılacağına işaret eden Şehriyari, 'Bu yıl dünya genelinde korona adlı facia ile karşı karşıya olduğumuz için, musibet ve belaları konferansın odağına aldık. İslam dünyasındaki halkların korona ile mücadeledeki yaklaşımı, Batı dünyası ile tamamen farklı olan strateji ve davranışlar sergilemektir' değerlendirmesini yaptı.

Dünya müslümanlarının bu salgınla tamamen güzel şekilde mücadele ettiğine dikkati çeken Şehriyari, 'Oysa Batı dünyasında büyük sorunların yaşandığına tanıklık ettik. Orada bireylere dayalı liberal kültür bu sorun ile mücadele başarılı olamadı ve Batı dünyası iş birliği ve dayanışma içerisinde olmadığı için sorunlarla karşılaştı, ancak İslam halkları Batılı halklardan farklı davranış sergiledi' diye konuştu.

Şehriyari, İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurultayı sitesinin yakında faaliyete başlayacağını sözlerine ekledi.

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