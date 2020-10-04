Dışişleri Bakanı Zarif, Kuveyt'in yeni Emiri ile bir araya geldi

Zarif, eski emirinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilemek üzere Kuveyt'i ziyaret etti. İran Dışişleri Bakanı, Kuveyt'teki mevkidaşı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed el Sabah ile de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı, yeni Kuveyt Emirini de göreve başladığı için tebrik ederek İran'ın Kuveyt Devletine verdiği desteği vurguladı.

Geçen Salı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmad es-Sabah 91 yaşında ABD'de hayata gözlerini yumdu. Tedavisine devam etmek için 23 Temmuz'da ABD'ye gitti ve bir doktor ekibi tarafından tavsiye edildi.

Şeyh Sabah, 1961'de Kuveyt'in bağımsızlığından sonra Kuveyt'in beşinci hükümdarı oldu. Kuveyt Dışişleri Bakanı olarak kırk yıl sonra 2006 yılında iktidara geldi ve ölümüne kadar Kuveyt emiri olarak görev yaptı.

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