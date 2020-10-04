Yılın ilk yarısında Güney Pars'ın 12. fazından 14 milyar metreküp doğalgaz üretimi

Muhammed Mehdi Haşemi,' rafinerinin uygun çalışma koşullarında kışa girmeye hazır olduğunu belirtti:Kompleksin ilk rafineri olan dokuzuncu rafineri, bu yıl korona salgınına rağmen ve en iyi durumda büyük onarımlar yaptı'ifadesini kullandı.

Muhammed Mehdi Haşemi,Bu yıl 12. fazın onarımlarının tamamen yerel bir müteahhit ve yerel güçler tarafından yapıldığını belirterek'Onarım programı zamanında tamamlandı ve onarım yüklenicisinin kalitesi de önceki yıllara göre çok iyi olarak değerlendirildi'dedi.

Muhammed Mehdi Haşemi,Dokuzuncu rafinerinin çeşitli birimlerinin uygun durumda olduğuna değinen'Şu anda, tüm Faz 12 üniteleri ürünleri optimum koşullarda üretiyor ve çalıştırıyor ve Bir ayı tamire ayrılan bu yılın ilk 6 ayında, bu faz yaklaşık 14.000 milyon metreküp gaz üretmeyi başardı'diye belirtti.

Muhammed Mehdi Haşemi,'Dokuzuncu rafineri tarafından üretilen kükürt miktarı hakkında da'Bu rafineri, bu yılın ilk 6 ayında 47.200 tonun üzerinde kükürt üretmeyi başardı'diye ekledi.

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