İran ve Irak'tan ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

Görüşmede taraflar, İran ile Irak'ın ortak çıkarlara hizmet temelinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Salih ile Mescidi ayrıca bölgedeki son siyasi gelişmeleri, tansiyonların düşürülmesi ve bölgesel güvenik ile istikrarı değerlendirdi.

Taraflar diplomatik misyonların korunması gerekliliğine değinerek, Irak'ın istikrarının sağlanması ile ikili ilişkilerin artacağı kaydedildi.

İranlı Büyükelçi Mescidi de İran'ın Irak'ın istikrarına önem verdiğini ve iki komşu ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

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