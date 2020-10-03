İsrail rejimi nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda yalancı çobandır

Uluslararası Nükleer Silahların Tam İmhası Günü dolayısıyla dünya ülkelerinden 100'e yakın dışişleri bakanının sanal katılımıyla düzenlenen BM Genel Kurulu Üst Düzey Toplantısı'nda konuşan Zarif, 75 yıl önce suçsuz Hiroşima ve Nagasaki halkının üzerine ilk defa atom bombası atan ABD'yi serti dille eleştirerek, bu toplantının insanlığın atom bombası kabusundan kurtulması için küresel bir seferberliğe zemin hazırlmasını umduğunu ifade etti.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlşmasını Gözden Geçirme Toplantılarının yapıldığına ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bu tür silahların yasaklanması ile ilgili görüş bildirdiğine işaret eden Zarif, 'Nükleer güçler, açık taahhütlerini belirli zamanlama ile uygulamalıdır. Ancak maalesef ABD yeni nükleer silahlar üreterek kendi envanterini güçlendirmenin yanı sıra diğer ülkeleri de tehdit etmekte ve Nükleer Anlaşma ile Orta Menzilli Nükleer Füzeler Antlaşması'nın çekilerek NPT'ye büyük darbe indirmiştir' diye konuştu.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi konusundaki yalancı çoban: İsrail

ABD'nin İsrail rejimini desteklediğine değinen Zarif, 'Oysa bu rejim Ortadoğu'da nükleer silaha sahip tek ülke olarak silahlarının varlığını gizleyip yalan konuşarak bölge ülkelerini nükleer silah kullanmakla tehdit etmekte ve 60 yıldan fazladır nükleer silahlarının yayılmasının önlenmesi gerektiği yaygarasını kopararak, bu konuda yalancı çoban rolünü ifa etmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun İsrail'i NPT'ye üye olmaya ve UAEK'nin denetimlerine tabi tutmaya zorlaması gerektiğini kaydeden Zarif, 'Tabi o ana kadar BM Genel Kurulu'nca bir uluslararası norm düzenlenerek nükleer savaşın kazananı olmayacağı bildirilmeli ve aynı zamanda nükleer silahı olmayan ülkelere gerekli güvenlik garantileri verilmelidir' diye belirtti.

2019 yılında ABD'nin 72.9 milyar dolarlık askeri masrafının olduğunun altını çizen Zarif, dünay toplumuna hitaben, 'Bu kadar masraf korona ile mücadele için harcansaydı, şimdiki sorunlarla karşı karşıya kalır mıydık? Sabır artık yeter' ifadesini kullandı.

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