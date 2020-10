Hatibzade: İran’ın iç ve dış politikaları Beyaz Saray’daki kişilere bağlı değildir

IRNA’ya açıklamada bulunan Hatibzade, ABD Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Amerikalıları ilgilendirdiğini belirterek, bu seçimlerin bir çok ülke için önem taşıdığını ve bölgesel ve uluslararası sonuçları olduğunu fakat bağımsız İran’ın iç ve dış politikasının bu olaya bağlı olmadığını söyledi.

ABD seçimlerinin soucunun kimse tarafından bilmediğini ifade eden Hatibzade, ‘’ İran için kimin Beyaz Saray’a gideceği önemli değildir. ‘’ dedi.

Amerika’nın her gün İranlı yetkililerle fotoğraf çektirme ve bir nümayiş peşinde olduğunu ifade eden Hatibzade, ‘’ Biz kimseye nümayiş fırsatı vermeyiz, bizim çerçevemiz açıktır. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) tarafların taahhütlerini belirtmiştir ve mesaj vermeye veya yeniden müzakereye ihtiyaç yoktur. Bir birimizin zamanını çalmamalıyız. Bizim Washington’a mesajımız açıktır bu da İran aleyhine tahrip edici uygulamalarının sorumluluğunu almak, ekonomik terörizmi durdurmak, İran haklarını saygı ve verdiği hasarları telafi etmektir.

Amerika’nın son 70 yılda zorbalıkla hareket ettiğini ifade eden Hatibzade, o ülkenin zorbalıkla başkalarını da yanında durdurmaya çalıştığını fakat bu alışkanlığını er veya geç ter etmek zorunda olduğunu söyledi.

İran’ın sorumlu bir güç olduğunu gösterdiğini ifade eden Hatibzade, ‘’ ABD bizim düşmanımızdır, öğretmenimiz değil, biz yolumuzu bağımsız şekilde ve kendi milli menfaatlerimize göre seçeriz, Amerika’nın büyük hataları bölge hezimet ve kovulma noktasına gelmelerini sağlamıştır. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran aleyhine bir çok şey yapmak istediğini fakat onların bir çoğunu başaramadığını ifade eden Hatibzade, ‘’ Yanlış hesapların tehlikeli sonuçları olur biz Amerikalıları İran ile yanlış anlaşılmanın bataklıkların anası olduğu hususunda uyarmışızdır. ‘’ dedi.

Meşru savunma hakkının BM bildirgesinde yer aldığını ifade eden Hatibzade, bunun her ülkenin doğal hakkı olduğunu ve her ülke egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldırı karşısında kendini savunma hakkına sahiptir ve İran’ın her türlü saldırıya karşı şüphesiz ağır olacaktır. ‘’ dedi.

