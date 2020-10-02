Ebtekar: Irkçılık ve eşitsizlik batıda bir soruna dönüşmüştür

BM Genel Kurulunda Kadınların Güçlendirilmesi konulu toplantıda video konferans yöntemiyle konuşan Ebtekar, dünyanın adalet ve insani değerlerin gerçekleştirilmesi ve kadınların haklarını savunmak için yeni ufuklara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Pekin konferansından 25 sene sonra dünyadaki ilerlemelere rağmen bir çok sorunun mevcut olduğunu belirten Ebtekar, dünyanın savaş, fakirlik ve hastalık konularında gerilediğini söyledi.

İran’da kadın hakları ile ilgili yasal olarak bir çok ilerleme yaşandığını ifade eden Ebtekar, özellikle şiddete karşı mücadelenin sürdüğünü söyledi.

İran’da en az 2700 STK’nın kadınlarla ilgili çalıştığını ifade eden Ebtekar, ailenin insani gelişmenin temeli olduğunu ve İran’da ailelerin güçlenmesi için Uluslararası Aile Diyalog Merkezinin kurulduğunu söyledi.

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2012