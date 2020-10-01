Erdekaniyan: İran elektrik şebekesini Avrupa’ya bağlamaya hazırdır

Berlin’de video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa- Hazar oturumuna katılan Erdekaniyan, İran’ın petrol, gaz ve elektrik alt yapısının Hazar Denizi Enerji kaynaklarının açık sulara nakli için uygun zemin oluşturabileceğini söyledi.

İran’ın büyük enerji kaynakları ve uzman insan gücü ve tesisatı ile kuzeyde Hazar Denizi ve güneyde Fars Körfezini arasına yer aldığını ve Kuzey- Güney ve Doğu-Batı yönünde transit yapılacak önemli konumda yer aldığını söyledi.

Erdekaniyan, İran’ın 15 komşusu olduğunu ve açık denizlere yolu olmayan komşularının uluslararası piyasalara ulaşmaları için transit alt yapısı oluşturduğunu ifade ederek, İran’ın fiili olarak bölgesel barış ve gelişmeye bağlılığını gösterdiğini söyledi.

AB ülkelerinin ikili veya ECO çerçevesinde bölgesel gelişme için bölge ülkelerinin yanında yer alabileceğini ifade eden Erdekaniyan, ‘’ Bölge ülkeleri büyük petrol ve gaz yatakları ile ilişkilerini düzenleyerek, bu kaynakların üretim ve ihracatını düzenlemelerini yapmalılar ve bu ürünlerin dünyada fiyatlarının belirlenmesinde rol ifa etmeliler. ‘’ dedi.

İran’ın her sene komşularıyla kayda değer miktarda elektrik mübadelesi yaptığını ifade eden Erdekaniyan, İran’ın Kuzey-Güney ve Doğu-Batı elektrik koridorlarını faal hale getirmeye çalıştığını ve bu hususta incelemelerin yapıldığını söyledi.

İran’ın elektrik şebekesinin Rusya’ya bağlam planlamasının yağıldığını ifade eden Erdekaniyan, doğuda Afganistan ve Pakistan’ın yanı sıra İran elektrik şebekesinin Tacikistan ve Özbekistan ve devamında Çin’e bağlanmasının incelenme aşamasında olduğunu söyledi.

Erdekaniyan, İran’ın elektrik şebekesini Avrupa’ya bağlamaya hazır olduğunu belirterek, Avrupa’nın İran’da enerji alanında yatırım yaparak, kalıcı olarak enerji ihtiyacını İran’dan temin edebileceğini söyledi.

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2012