Amerika çoklu nükleer müzakere masasına geri dönebilir

Bagerpur, bir Avusturya gazetesine yaptığı açıklamada, İran’ın tüm uluslararası meseleler için temel işbirliğinin görüşmeler olduğunu belirtti.

Bagerpur, İran’ın bilimsel ve tıbbi alanda nükleer enerjiden yararlanmak istediğini ifade ederek, ‘’ Bu konuya her ülke kendi karar vermelidir. Avusturya 41 sene önce nükleer enerjiyi istemediğine karar verdi ve biz başka bir yol seçtik. ‘’ dedi.

İran’ın nükleer silah istemediğini defalarca ilan etmesine rağmen bazı ülkelerin yanlış bilgilere dayanarak gereksiz bir kriz yarattıklarını ifade eden Bagerpur, ‘’ Bu konu nükleer anlaşma ile çözüldü fakat daha sonra Amerika tek taraflı müzakere masasını terk etti, fakat masa hala yerindedir ve Amerika masaya dönebilir. ‘’ dedi.

Bagerpur, Avrupa’nın Amerika’nın temelsiz İran aleyhindeki iddiaları karşısına tutumunu takdir ettiklerini fakat Avrupa’nın İran’ın nükleer anlaşmanın ekonomik olarak yararlanması için adım atmasını beklediklerini söyledi.

Bagerpur, ABD seçimleri ile ilgili, İran’ın diğer ülkelerinin iç işlerine karışmadığını söyledi.

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2012