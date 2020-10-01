1 Eki 2020 11:46
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News Code: 84061265
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Güney Pars 14. Faz rafinerisi yakında faaliyete başlayacak

Güney Pars 14. Faz rafinerisi yakında faaliyete başlayacak

Tahran, IRNA- Güney Pars 14. Faz Geliştirme Projesi Yetkilisi Mohammad Mehdi Tevessoipur, yapılan planlamalarla bu fazdaki rafinerinin gelecek aylarda faaliyete başlayacağını söyledi.

İran ekonomisinin son yıllarda petrole dayalı ekonomiden gaz eksenli ekonomi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Tevessolipur, Güney Pars’ın çeşitli fazlarının tamamlanması ile doğal gazın ülke ekonomisinin yönetimindeki rolünün daha da belirginleştiğini söyledi.

14 Fazın konu olarak en son tamamlanması planlanan faz olduğunu ifade eden Tevessolipur, bu fazın şu ana kadar 22.5 milyar metre küp gaz istihsal edilerek ülkenin gaz şebekesine verildiğini söyledi.

14. fazın yüzde 88.66’sının tamamlandığını ifade eden Tevessolipur, ambargolardan dolayı bazı parçalara ulaşmada zorluklar yaşandığını ve bunun da işin uzamasına sebep olduğunu söyledi.

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