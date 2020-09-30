30 Eyl 2020 17:57
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News Code: 84060666
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Dışişleri Bakanlığı: Tarih katiller ve hainleri affetmeyecek

Dışişleri Bakanlığı: Tarih katiller ve hainleri affetmeyecek

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Filistili Çocuk Mohammad Eldore’nin 20. Şehadet yıldönümünde yayınladığı mesajda tarihin katiller ve hainleri affetmeyeceğini bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından ikinci İntifade ve Mohammad Eldore’nin şehit edilmesi ile ilgili bir mesaj yayınlandı.

Mesajda, ‘’ 20 sene önce babasının yanına sığınan Mohammad Eldore vahşice hedef alında ve bu dünyaya işgalcilerin şiddetinin sınır tanımadığını gösterdi. ‘’ ibaresi yer aldı.

Mesajın devamında, ‘’ 20 sene sonra bölgemizde bazı rejimler onun katilleri ile el sıkıştılar, tarih, katiller ve hainleri affetmeyecektir. ‘’ ifadesi yer aldı.

Geçen haftalarda BAE ve Bahreyn resmi olarak Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirdiklerini ilan ettiler.

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