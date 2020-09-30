Dışişleri Bakanlığı: Tarih katiller ve hainleri affetmeyecek

Bakanlığın resmi Twitter hesabından ikinci İntifade ve Mohammad Eldore’nin şehit edilmesi ile ilgili bir mesaj yayınlandı.

Mesajda, ‘’ 20 sene önce babasının yanına sığınan Mohammad Eldore vahşice hedef alında ve bu dünyaya işgalcilerin şiddetinin sınır tanımadığını gösterdi. ‘’ ibaresi yer aldı.

Mesajın devamında, ‘’ 20 sene sonra bölgemizde bazı rejimler onun katilleri ile el sıkıştılar, tarih, katiller ve hainleri affetmeyecektir. ‘’ ifadesi yer aldı.

Geçen haftalarda BAE ve Bahreyn resmi olarak Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirdiklerini ilan ettiler.

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