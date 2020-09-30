İran’da 6 ayda 3.8 milyon dolar yabancı yatırım onaylandı

Dejpesend yaptığı açıklamada, bu rakamın tüm kısıtlamalara rağmen kabul edilebilir olduğunu belirtti.

Yabancı Yatırım Heyeti 245. Oturumunda konuşan Dejpesend, yabacı yatırımın krediden çok daha iyi olduğunu ve arttırılması gerektiğini söyledi.

Yabancı Yatırımın arttırılma yollarından birinin sorunların çözümü ve yöntemlerin kolaylaştırılması olduğunu ifade eden Dejpesend, yurt dışında yaşayan İran vatandaşların sermayesinin ülke içine çekilmesi için bazı teşvikler ve garantiler verdiklerini söyledi.

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2012