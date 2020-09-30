30 Eyl 2020 17:05
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Hatibzade: İran’ın Fars Körfezindeki 3 ada egemenliği dahilindedir

Hatibzade: İran’ın Fars Körfezindeki 3 ada egemenliği dahilindedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’ın Fars Körfezinde buluna Büyük ve Küçük Tonb ve Ebu Musa adaları üzerindeki egemenlik haklarının kesin olduğunu ve temelsiz iddiaların tekrarının bu egemenlik üzerinde etkisi olmayacağını ve hukuki ve uluslararası değer taşımadığını söyledi.

Hatibzade, BAE Dışişleri Bakanının BM Genel Kurulunda bu adalarla ilgili sözlerine değinerek, ‘’ İran’ın bu adalar üzerindeki egemenliği kesin ve şüphe götürmezdir ve İran’ın yaptıklarının tamamı egemenlik hakları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde yapılmakta ve yabancı devletleri ilgilendirmemektedir. ‘’ dedi.

Hatibzade, BAE’nin bazı ülkelerdeki tahrip edici müdahaleleri ve savaşları müdahalesini kınayarak, ‘’Sahte rejim İsrail ile ilişkileri normalleşme BAE’yi Batı Asya’daki krizin bir bölümüne dönüştürmüştür. ‘’ dedi.

BAE Dışişleri Bakanı dün BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada ülkesinin Büyük ve Küçük Tonb ve Ebu Musa Adaları üzerinde egemenlik hakları olduğunu iddia etmişti.

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