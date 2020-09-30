Amerikan halkı, Trump-Biden münazarasının büyük kaybedeni oldu

Trump ile Biden arasındaki ilk tartışma Salı akşamı yerel saatle 21: 00'de (Tahran saati ile Çarşamba sabahı 4: 30'da) başladı.

CNN uzmanı ve sunucusu, tartışmanın hemen ardından’ABD seçim tarihindeki en kaotik tartışmaydı. Tüm tartışma, Trump'ın Biden ve Trump'ın Joe Biden'ın oğluna yaptığı saldırıları kesintiye uğratmasıyla gölgelendi’dedi.

CNN uzmanı ve sunucusu,Bu tartışmayı hangi adayın kazandığına karar vermek istemiyorum ama büyük bir kaybeden oldu; Amerikan halkı gerçekten bir felaket olduğu için tartışmayı kaybetti.

Tartışmanın ardından CNN yuvarlak masa toplantısına katılan bir başka uzman, Biden'a karşı ilk tartışmada Trump'ın davranışından bahsederek"Anaokulu çocukları" düzeyinde davrandı ve aslında hükümetteki politikalarında gösterdiği davranışların aynısını gösterdi’ifadesini kullandı.

CNN uzmanlarıyla yapılan görüşmede, tartışmanın ABD için bir utanç kaynağı olduğu vurgulandı.

Bir uzman, "Trump bu tartışmada insanlara büyük yalanlar söyledi’diye belirtti.

Bir başka uzman ise tartışma moderatörünün son sorusuna değinerek’ seçim sonuçlarına saygı göstermelerini, şiddete başvurmamalarını ve seçim sonuçlarını kendiniz kabul etmelerini mi istiyorsunuz?’ Trump'ın bu soruya verdiği yanıtı felaket olarak nitelendirdi çünkü Trump bu konuda herhangi bir söz vermedi.

Yuvarlak masa toplantısındaki uzmanlar, oybirliğiyle, Trump'ın Biden'ı defalarca kesintiye uğratma ve tartışmanın üzerinde mutabık kalınan kurallarını ihlal etme davranışının sadece rakibine değil, aynı zamanda Amerikan halkına yönelik bariz bir hakaret olduğuna da inanıyorlardı.

CNN uzmanı ve sunucusu, tartışmanın hemen ardından’ABD seçim tarihindeki en kaotik tartışmaydı. Tüm tartışma, Trump'ın Biden ve Trump'ın Joe Biden'ın oğluna yaptığı saldırıları kesintiye uğratmasıyla gölgelendi’dedi.

bu Uzman,’Bu tartışmayı hangi adayın kazandığına karar vermek istemiyorum ama büyük bir kaybeden oldu; Amerikan halkı gerçekten bir felaket olduğu için tartışmayı kaybetti’diye belirtti.

Tartışmanın ardından CNN yuvarlak masa toplantısına katılan bir başka uzman, ‘Biden'a karşı ilk tartışmada Trump'ın davranışından bahsetti:"Anaokulu çocukları" düzeyinde davrandı ve aslında hükümetteki politikalarında gösterdiği davranışların aynısını gösterdi’dedi.

Sunucu ilk tartışmada zor anlar yaşadı. Trump genellikle rakibinin görünüşte sakin ve stressiz konuşmasını bölerek konuşmasına izin vermeyerek zamanının dışına atlıyor. sunucu, her adayın yalnızca kendilerine ayıran zamanda konuşması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunsa da, kuralları çiğnemeye alışkın olan Trump, tartışmada alışkanlıktan vazgeçmedi.

Tartışma boyunca sunucu, adaylardan ve özellikle Donald Trump'tan rakibini rahatsız etmemelerini defalarca istedi."Ülkenizdeki insanlara yardım etmek istiyorsanız, lütfen birbirinizin lafını bölmeyin ve diğerinin konuşmasının arasına atlamayın."

Trump, Biden'ın de benim rlafımı kestiğini söyledi. Sunucu,’Ama Sayın Başkan, siz daha fazla sorun yaratıyorsunuz’dedi.

CBC'ye göre 90 dakikalık tartışmada Trump, Biden'ın lafını "73 kez" yarıda kesti.şu Rapora göre, Biden, Trump'ın sık sık lafını kestiği nedeniyle Trump'a "sus" kelimesini kullanmak zorunda kaldı.

Bu tartışmaya ek olarak, Trump ile Biden arasında iki, bu iki adayın vekilleri olan Kamala Harris ile Mike Pence arasında bir tartışma daha olacak.

Bir sonraki tur, önümüzdeki hafta Mike Pence ve Kamala Harris arasında yapılacak.

Bir sonraki münazara Mike Pence ve Kamala Harris arasında gelecek hafta olacak.