30 Eyl 2020 15:55
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News Code: 84060447
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Bu yılın ilk 5 ayının istatistiklerine göre;

Türkiye, İran'a külçe ihracatı için ana hedef

Türkiye, İran'a külçe ihracatı için ana hedef

Tahran,İRNA- Madencilik ve maden endüstrilerindeki dış ticaret istatistikleri, Türkiye'nin İran'dan çinko külçeleri alımında %57,5'lik pay ve 42 milyon dolar değerinde lider konumunu gösteriyor.

İran gümrüklerinin istatistik tablolarına göre, İran'a yapılan külçe ihracatının toplam değeri 73 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Madencilik ve madencilik sektörlerinde bu yılın ilk beş ayında dış ticaret, hedef pazarlara 2 milyar 176 milyon dolar değerinde mal 15 milyon 699 bin ton oldu.

Ayrıca bu yılın ilk beş ayında (Nisan-Ağustos) madencilik ve madencilik sektörlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 1 milyar 219 milyon dolar değerinde 1.530 bin ton mal ithal edildi.

Bu yılın ilk beş ayında çinko zincir ihracatının değeri 82.4 bin tona ulaştı ve 90.9 milyon dolar değerinde oldu, bu dönemde ülkeye 3,7 milyon dolar değerinde 6,4 bin ton çinko zinciri girmiş olup, geçen yılının aynı dönemine göre ağırlık ve değer olarak sırasıyla% 81 ve% 75 azalma göstermiştir.

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