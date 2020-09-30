Cumhurbaşkanı Ruhani, Biden ile Trump münazarasını değerlendirdi

Bakanlar Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Ruhani, ABD'nin farklı alanlardaki sorunlarına ve Trump ile Biden arasındaki münazaraya değinerek, 'Onlar zor koşullara maruz kaldı. Dün akşamki münazaraya gören halk, onların zorluklarla karşı karşıya kaldığını görmektedir. Koronayı en kötü şekilde yönettiler, İşsizlik onları bürümüş ve güvenlik koşulları daha da kötüleşmiştir' dedi.

ABD devletinin dış politikada hiçbir başarıya imza atmadığını kaydeden Ruhani, 'Sadece İran'la ilgili değil, Pasifik, Avrupa ve NAFTA konusunda da başarızdılar. Bu kadar sorunu olan bir ülkenin doğal olarak bu sorunları dışa atması ve İran'a karşı komplo kurup sorun çıkarması doğaldır. Gerçek şu ki ABD 84 milyonluk İrn halkına karşı en hasmane, en canice ve en terörist politikaları yürürlüğe sokmuştur' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ile iyi ilişkilere sahip olunması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Hükümetin bakışı, dünya ile iletişimde olmaya yöneliktir. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei de dünya ile yapıcı ilişkilere vurgu yapmıştır. İthalat ve ihracat yapıyoruz' diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan İranlılar'a yatırımlar ile yabancı yatırımın çekilmesi gerektiğine değinen Ruhani, 'Koşullar iyiye doğru gitmektedir. Tek ses olursak bu sorunları atlatırız. Güçlenmenin yolu, dilde ve işte birlikten geçer' diye ekledi.

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