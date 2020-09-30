30 Eyl 2020 10:51
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News Code: 84059703
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İran, ABD'nin suç dolu politikalarına ödün verme konusunda uyardı

İran, ABD'nin suç dolu politikalarına ödün verme konusunda uyardı

Londra,İRNA - İran'ın BM Cenevre Büyükelçisi İsmail Bekayi Hamane, uluslara yönelik yaygın insan hakları ihlallerinden tek taraflı ABD yaptırımlarını sorumlu tutarak bu gerçeği görmezden gelerek İran aleyhine açıklamalar yapan bazı Batı ülkelerini Washington'un suç faaliyetlerine ortak olduğunu söyledi.

İran’ın BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bekayi Hamane, İran'daki insan hakları durumunu eleştiren bir grup Batılı ülkenin ortak açıklamasına cevaben İnsan Hakları Konseyi'nin 45. oturumunda yaptığı konuşmada, ’Bu açıklamadaki iddialar, sağlam delil ve gerçeklerden yoksundur. Çoğunlukla belirli kişilerin dosyalarıyla ilgili çarpık ve eksik bilgilere dayanır’ dedi.

İnsan hakları, medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların birbirine bağlı ve ayrılmaz unsurlar olduğunu kaydeden Bekayi Hamane, geçmişte de, yabancı müdahalenin bu haklardan herhangi birinin teşviki ile doğası gereği tutarsız olduğunu kanıtlandığını belirtti.

İran’ın insan haklarının geliştirilmesiyle ilgilenen taraflara saygıya dayalı diyalogla ilgilendiğini ifde eden Bekayi Hamane, ’Yüksek Komiserlik Ofisi de dahil olmak üzere BM insan hakları mekanizmalarıyla ilişkilerimiz uzun ve verimli olmuştur’ diye ekledi.

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