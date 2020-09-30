İran, ABD'nin suç dolu politikalarına ödün verme konusunda uyardı

İran’ın BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bekayi Hamane, İran'daki insan hakları durumunu eleştiren bir grup Batılı ülkenin ortak açıklamasına cevaben İnsan Hakları Konseyi'nin 45. oturumunda yaptığı konuşmada, ’Bu açıklamadaki iddialar, sağlam delil ve gerçeklerden yoksundur. Çoğunlukla belirli kişilerin dosyalarıyla ilgili çarpık ve eksik bilgilere dayanır’ dedi.

İnsan hakları, medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların birbirine bağlı ve ayrılmaz unsurlar olduğunu kaydeden Bekayi Hamane, geçmişte de, yabancı müdahalenin bu haklardan herhangi birinin teşviki ile doğası gereği tutarsız olduğunu kanıtlandığını belirtti.

İran’ın insan haklarının geliştirilmesiyle ilgilenen taraflara saygıya dayalı diyalogla ilgilendiğini ifde eden Bekayi Hamane, ’Yüksek Komiserlik Ofisi de dahil olmak üzere BM insan hakları mekanizmalarıyla ilişkilerimiz uzun ve verimli olmuştur’ diye ekledi.